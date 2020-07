Udinese-Juve a Irrati, Lazio-Cagliari a Piccinini (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - Massimiliano Irrati di Pistoia è l'arbitro designato a dirigere Udinese-Juventus, uno dei posticipi della 35/a giornata, 16/a di ritorno, del campionato di serie A in programma ... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Udinese-Juve a Irrati, Lazio-Cagliari a Piccinini Definite designazioni degli ultimi due match della 35/a giornata - panibbi : RT @Boboj29: Domani , si perche' non c'e' solo la Reggiana , la Juve andra' a Udine , cerchera' di chiuderla subito o fara' dei cambi per f… - Dalla_SerieA : Udinese-Juve, la probabile formazioni di Sarri - - juve_magazine : RT @calciomercato_m: VERSO IL MATCH - Napoli, contro il Parma sette possibili cambi rispetto alla gara con l'Udinese - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, le designazioni arbitrali delle partite di domani -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juve

Lazio e Cagliari sono probabilmente due delle grandi deluse di questo finale di campionato. I rossoblù si sono portati dietro problemi risalenti a prima dello stop del campionato. La squadra di Inzagh ...La 35esima giornata di campionato chiuderà i battenti nella giornata di giovedì con due match. Alle 19.30 in campo Udinese e Juventus per un match importantissimo per le due formazioni bianconere: i f ...