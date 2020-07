“Tu sei…”. Fabrizio Corona, il messaggio per il compleanno di Nina Moric è qualcosa di spaziale. E ora tutti sperano (Di mercoledì 22 luglio 2020) C’è un bel ritorno di fiamma tra Fabrizio Corona e Nina Moric. L’ex principe dei paparazzi è tornato a far parlare di sé per un inaspettato post pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram. Allo scoccare della mezzanotte che ha segnato l’inizio del 22 luglio, l’ex re dei paparazzi ha registrato un videomessaggio insieme al figlio Carlos Maria per fare gli auguri di compleanno all’ex moglie Nina Moric. Oggi infatti la modella spegne 44 candeline. Un regalo davvero molto speciale, quindi, quello di Corona per la modella croata. Nel filmato dolcissimo della durata di un minuto, il figlio del celebre giornalista Vittorio ... Leggi su caffeinamagazine

