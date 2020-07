Tifosi dell’Inter furibondi con Conte per una sua frase precisa: “Impariamo dalla Juve” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Antonio Conte non è ancora riuscito ad entrare nei cuori di molti Tifosi dell’Inter, pur dimostrando di essere un allenatore di grande livello, difficilmente alcuni riescono a dimenticare il suo passato bianconero. Proprio le sue ultime parole sulla Juventus hanno fatto scatenare una nuova rabbia social da parte dei Tifosi nerazzurri, ormai convinti di come sia stato inutile puntare su di lui per avere gli stessi risultati dello scorso anno. Probabilmente in molti si attendevano una svolta concreta per l’Inter, che potesse insomma realmente competere con la Juventus, ma il salto di qualità non è stato fatto, seppur la società abbia non poco speso sul mercato. Se poi Conte inizia anche a dire che la Juventus deve essere un modello da seguire, considerandola la squadra migliore del ... Leggi su bufale

