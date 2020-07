Serie A: lite con Mihajlovic, un turno a Gasperini (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - Costerà un turno di squalifica la lite nel finale del primo tempo di Atalanta-Bologna al tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini. L'allenatore atalantino è stato punito dal ... Leggi su corrieredellosport

