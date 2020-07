Prysmian Group acquista canadese EHC Global (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Prysmian Group acquisisce la canadese EHC Global, leader nel settore dei componenti strategici e delle soluzioni integrate per la mobilità verticale. Il valore dell’investimento è di 130 milioni di dollari canadesi. Il perfezionamento della transazione è previsto nel quarto trimestre 2020. Fondata nel 1977, EHC Global è un produttore e fornitore di corrimano, rotelle, cinghie piatte, componenti strategici e soluzioni integrate per l’industria della mobilità verticale. La società offre inoltre una gamma completa di servizi di manutenzione e installazione per scale mobili e tappeti mobili. Nel 2019 EHC Global ha generato ricavi pari a 119 milioni dollari canadesi e un Adjusted EBITDA di oltre 18 milioni CAD. ... Leggi su quifinanza

