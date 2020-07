Pensioni di invalidità, aumentano i minimi: ecco cosa cambia (Di mercoledì 22 luglio 2020) In un altro passaggio della sentenza, osserva laleggepertutti.it , la Consulta riconosce all'... Gli effetti della sentenza dalla pubblicazione in Gazzetta Tuttavia, la Corte costituzionale sottolinea ... Leggi su consumatrici

