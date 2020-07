Pari Inter con la Fiorentina, a Udine primo match point Juventus (Di mercoledì 22 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Finisce senza reti a San Siro tra Inter e Fiorentina, con i nerazzurri che lasciano così il secondo posto in classifica all'Atalanta ed alla Juve la possibilità di laurearsi campione d'Italia in caso di vittoria a Udine. Bianconeri a 80 punti, orobici a 74 e Inter a 73 a tre gare dalla fine ma con la Juve che deve giocare. La Roma passa senza troppa fatica in casa della già retrocessa Spal e difende il quinto posto dall'attacco del Milan. Alla rete iniziale di Kalinic, risponde la squadra di Di Biagio che pareggia con Cerri, ma poi dilaga la Roma che va in gol con Carles Perez, Kolarov, doppietta di Bruno Peres ed anche con Zaniolo per l'1-6 finale. Un punto che permette di muovere la classifica per il Torino che va sotto in casa con il Verona ma riesce a rimediare e non ... Leggi su liberoquotidiano

