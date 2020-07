Osimhen al Napoli, Akatugba conferma: "Da venerdì può essere ufficiale" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Napoli - Victor Osimhen è sempre più vicino al Napoli e a dare questa notizia è Oma Akatugba , giornalista nigeriano esperto di mercato e amico del giocatore del Lille . Akatugba è intervenuto a Radio ... Leggi su corrieredellosport

