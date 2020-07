“Non ci riuscivo più”. E Bruno Barbieri confessa il suo momento difficile. Poi la decisione definitiva: cosa è successo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bruno Barbieri è il volto iconico della cucina in tv in Italia. Intransigente giudice di Masterchef, il celebre chef è al centro di un florido successo. Il suo successo non è mica arginato al piccolo schermo, ma si estende anche su Instagram, social in cui vanta più di 1 milione di follower. Proprio su Instagram lo chef Bruno Barbieri dà il meglio di sé, postando ed informando i suoi fan di tutto ciò che gli accade. Bruno Barbieri è una persona trasparente, che non teme di esporsi, infatti la sua intervista nel podcast di Fedez e Luis, Muschio Selvaggio, è stata esattamente così. Lo chef stellato si è aperto totalmente, raccontando le difficoltà riscontrate durante il ... Leggi su caffeinamagazine

millescvse : Amiche! Ma anche a voi succede di avere crampi più o meno forti dopo la corsa, se la fate in fase premestruale? Mi… - VenEr0s : RT @DonatoCavallo6: L’unica cosa incredibile della partita di ieri più del rinnovo dì pioli che non riuscivo a spiegarmi è stata l’esaltazi… - past4lsugo : cosa ci fosse di sbagliato in me e soprattutto non riuscivo a comprendere il mio orientamento sessuale perché se da… - lellacmilan : RT @DonatoCavallo6: L’unica cosa incredibile della partita di ieri più del rinnovo dì pioli che non riuscivo a spiegarmi è stata l’esaltazi… - DonatoCavallo6 : L’unica cosa incredibile della partita di ieri più del rinnovo dì pioli che non riuscivo a spiegarmi è stata l’esal… -