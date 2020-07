"Non abbiamo vinto la lotteria di Capodanno". Calenda a In onda spegna i facili entusiasmi del governo sul Recovery Fund (Di mercoledì 22 luglio 2020) Carlo Calenda, ospite a In onda su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, ha detto la sua dopo l'accordo sul Recovery Found. Il leader di Azione ha fatto anche un paragone con il Mes e ha parlato dei rischi che corre il nostro Paese: "Il prossimo anno l'economia europea crescerà molto e bisogna stare attenti a quello che l'Ue deciderà sull'Italia con la possibilità di fermare il quantitative easing". Calenda si dice contento comunque dell'operato del governo: "Sono entusiasta che hanno fatto gli eurobond, dico solo che bisogna capirle a fondo e raccontarle come sono. Non come se avessimo vinto la lotteria di Capodanno, non sempre succede così", spiega Calenda. Leggi su liberoquotidiano

