Misiani: misure a sostegno del Turismo già nel prossimo decreto (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Il governo sta studiando un pacchetto di misure di sostegno mirate al settore turistico, da inserire già nel prossimo decreto. L’annuncio arriva dal Viceministro per l’Economia Antonio Misiani, ospite della giunta nazionale di Confesercenti, riunitasi oggi in videoconferenza. Tra le altre misure attualmente allo studio citate dal Viceministro, riporta una nota di Confesercenti, la proroga della cassa integrazione fino a dicembre, non generalizzata ma rivolta alle imprese in maggiore difficoltà. Discussione aperta anche sulla possibilità di introdurre una più estesa decontribuzione per le imprese che riportano al lavoro i dipendenti attualmente in CIG. Sul tavolo anche eventuali misure a ... Leggi su quifinanza

