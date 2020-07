Maglia Inter 2021, tifosi divisi: ma il marketing pensa globale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Maglia Inter 2021, tifosi divisi: ma il marketing pensa globale. Le nuove maglie nerazzurre fanno già discutere «Sembra una tovaglia». Sul web i pareri sono incredibili, a volte anche abbastanza forti. L’Inter però vuole raggiungere altri mercati, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Le nuove maglie hanno già diviso i sostenitori nerazzurri, il cambio delle righe verticali e la scelta per la seconda Maglia hanno già alimentato le solite polemiche. Al momento, però, il club non pensa ad altro: bisogna investire a livello globale. Anche sulle divise da gioco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inter : ?? | PRESENZE @ddambrosio ha raggiunto quota 200 presenze in maglia nerazzurra in tutte le competizioni! ?????? - Inter : ?? | STORE Ecco i dettagli della nuova maglia Away, in vendita da oggi ?? - Inter : ?? | TRASFERTA Il nostro nuovo #AwayKit presenta una reinterpretazione innovativa dello stile tradizionale del Club… - mananeke_weldi : RT @Inter: ?? | STORE Ecco i dettagli della nuova maglia Away, in vendita da oggi ?? - Alex_Zonghetti : RT @marifcinter: La nuova maglia da trasferta dell'#Inter, con nomi e numeri,, apparirà così ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Maglia Inter La seconda maglia dell Inter Official Site Calciomercato Inter, Lautaro allontana le voci: “In campo sempre il 110%”

Lautaro Martinez, al centro di voci di mercato, pensa solo all’Inter. A confermarlo le sue dichiarazioni ai ... per tutte le persone che lo amano e per la maglia nerazzurra”. Il sito Calciomercato.it ...

Inter, per Handanovic presenza numero 475 contro la Fiorentina: raggiunto Facchetti

Samir Handanovic raggiunge un mito dell’Inter dal punto di vista delle presenze totali in Serie A. Il portiere nerazzurro, infatti, contro la Fiorentina mercoledì sera al Meazza taglierà il traguardo ...

Lautaro Martinez, al centro di voci di mercato, pensa solo all’Inter. A confermarlo le sue dichiarazioni ai ... per tutte le persone che lo amano e per la maglia nerazzurra”. Il sito Calciomercato.it ...Samir Handanovic raggiunge un mito dell’Inter dal punto di vista delle presenze totali in Serie A. Il portiere nerazzurro, infatti, contro la Fiorentina mercoledì sera al Meazza taglierà il traguardo ...