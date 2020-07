Luca Barbareschi in lacrime a ‘Io e te’: «In questo paese più fai, più sei detestato» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Grande commozione oggi, mercoledì 22 luglio 2020, a ‘Io e te’. Ospite da Pierluigi Diaco Luca Barbareschi, attore, regista, produttore televisivo e cinematografico, autore e conduttore, che a cuore aperto ha parlato delle tante difficoltà con cui stanno facendo i conti gli operatori del mondo dello spettacolo. Problemi che si sono moltiplicati a seguito dell’emergenza Covid-19, che non ha risparmiato alcun settore. Riguardando alcuni momenti salienti della sua carriera, messi insieme in un filmato, l’ex politico 63enne, non è riuscito a trattenere le lacrime. leggi anche l’articolo —> Sanremo 2021 date ufficiali e spoiler, Amadeus su De Filippi: «Tutto è possibile», e la Ferragni? Luca Barbareschi in ... Leggi su urbanpost

