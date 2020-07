“La sera con lui!”. Diletta Leotta, Daniele Scardina è solo un lontano ricordo: pizzicata col calciatore top (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sarebbe una bella battaglia sul ring tra King Toretto alias Daniele Scardina e Zlatan Ibrahimovic. Perché vi diciamo questo? Proprio perché un altro trio sta infiammando il gossip nelle ultime ore. L’amore tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina sembra esser giunto al capolinea, ma a sorpresa ecco spuntare l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic al fianco della Leotta. Il campione svedese è stato paparazzato dal settimanale Chi fuori da un noto locale milanese in compagnia della conduttrice sportiva di Dazn, alimentando rumor e pettegolezzi. Una coppia non proprio inedita, in realtà, visto che i due sono protagonisti insieme di uno spot pubblicitario che sta girando sul web da giorni. La complicità tra loro e le ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Ieri sera una vittoria della Lega a cui tengo molto: la nostra proposta per istituire una Commissione d’inchiesta s… - lorepregliasco : La magica Napoli. Undici di sera passate, caffè e zeppolina da Gambrinus, dovunque ti giri una storia, un personagg… - Piu_Europa : ???? #PiuEuropaLive: raddoppiamo la ricerca! Questa sera diretta sul #PianoAmaldi, per investire il doppio di quanto… - MsFeBoPa : Marisa dice che non le devo stare addosso. Io. Che la mattina mi alzo e scendo in spiaggia a fare colazione da sola… - Alberto63Al : Quando più la cicala non s'ode cantare, e le prime ombre e il silenzio della sera ci colgono quasi all'improvviso,… -

Ultime Notizie dalla rete : “La sera Coronavirus, tamponi Veneto: solo 4 test positivi nelle fabbriche Corriere della Sera