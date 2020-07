La disparità di trattamento mediatico tra Ancelotti e Gattuso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Se Ancelotti dichiara che l’obiettivo è vincere lo scudetto e poi non lo vince, dicono che ha fallito, se Gattuso dice che l’obiettivo è arrivare in Champions League ( https://m.corrieredellosport.it/video/calcio/serie-a/2019/12/11-64412947/Gattuso l obiettivo e la champions / ) ma poi alla 33.ima il Napoli è già matematicamente fuori dalla zona Champions, nessuno dice nulla; se Ancelotti giocava con un centrocampo “tecnico” dicevano che era una follia tattica perché in Italia non si può giocare “senza mediani”, se Gattuso, invece, schiera Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski, tutti tacciono; se Ancelotti faceva turn-over coi portieri dicevano che era un pazzo, se lo fa Gattuso tutto ... Leggi su ilnapolista

