Inter-Fiorentina streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Inter-Fiorentina si gioca questa sera mercoledì 22 luglio alle 21.45. La gara è valida per la 35^ giornata di Serie A. Nerazzurri contro Viola per una sfida speciale che potrebbe riportare la squadra di casa in seconda posizione. Obiettivi diversi ma stessa voglia di fare punti. La squadra ospite, allenata da Beppe Iachini, non vorrà certamente fare da comparsa a San Siro.Inter-Fiorentina, le probabili formazionicaption id="attachment 995445" align="alignnone" width="731" Inter-Fiorentina (getty images)/captionPossibile qualche novità di formazione per l'Inter di Antonio Conte. Handanovic tra i pali. Skriniar, de Vrij e Godin in difesa. Barella e Brozovic in mezzo al campo. Moses e Biraghi sulle corsie al posto di Candreva e Young. Dubbio ... Leggi su itasportpress

