Inter, Brambati su Lautaro: “Vuole andare al Barca, prima del Covid c’era l’accordo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lautaro Martinez continua a smentire sino a fine stagione un addio all’Inter, ma con ogni probabilità prima o poi si siederà attorno a un tavolo per decidere il proprio futuro. Intanto, però, almeno secondo Massimo Brambati, ex calciatore e attualmente opinionista calcistico, il Toro ha già ben chiare le proprie intenzioni sul futuro. Ne ha parlato oggi a TMW Radio, durante la tramissione Maracanà. Brambati si è così espresso sul futuro del calciatore: “Lui vuole andare al Barcellona – ha detto – Ma che poi si raggiunga un accordo è tutto da vedere. Ora vedremo se proveranno a convincere il giocatore a rimanere. Ma il rinnovo è molto lontano, vedendo le cifre proposte dal ... Leggi su sportface

