Highlights e gol Parma-Napoli 2-1, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Parma-Napoli 2-1, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I ducali ottengono un successo importante per il morale ma anche in ottica salvezza, visto che grazie a questi tre punti è matematicamente certa la loro permanenza nella massima Serie. Fondamentali i due rigori siglati da Gianluca Caprari e Dejan Kulusevski. Inutile, quindi, il penalty segnato da Lorenzo Insigne. LE PAGELLE E IL TABELLINO Leggi su sportface

