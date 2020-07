Da giorni un biologo cerca di salvare il capodoglio intrappolato: «Impotenti davanti alla crudeltà umana» – Video (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Siamo in attesa di ritrovarlo ed è terribile», il biologo Carmelo Isgrò ha passato gli ultimi tre giorni a cercare di liberare Furia, il capodoglio di 12 metri rimasto impigliato in una rete da pesca illegale a largo delle isole Eolie da quasi quattro giorni. «Le sue possibilità di sopravvivere si riducono drasticamente col trascorrere del tempo. Ci stiamo provando ma non è facile. Lavoriamo con i ragazzi della Guardia costiera, sia di Lipari che della Diciotti (che ci hanno scortato per tutta la notte) e del nucleo sommozzatori della Capitaneria di Porto di Napoli», spiega Isgrò a Open. intrappolato inizialmente dalla testa alla coda e poi liberato solo in parte dai sub, Furia è ... Leggi su open.online

yuna_hikari : RT @Open_gol: Da giorni un biologo cerca di salvare il capodoglio intrappolato: «Impotenti davanti alla crudeltà umana» – Video https://t.c… - RRmpinero : RT @Open_gol: Da giorni un biologo cerca di salvare il capodoglio intrappolato: «Impotenti davanti alla crudeltà umana» – Video https://t.c… - Open_gol : Da giorni un biologo cerca di salvare il capodoglio intrappolato: «Impotenti davanti alla crudeltà umana» – Video -

Ultime Notizie dalla rete : giorni biologo Eolie, il capodoglio impigliato nella rete non si trova più. Appello ai diportisti: "Segnalate gli avvistamenti" La Repubblica Speranza incontra i Biologi. Tavolo su nuovi esami di Stato e borse studio ai non medici

Sull’argomento, nei prossimi giorni, è previsto un apposito incontro da parte del ... dalla cui applicazione dipende oltre il 35% delle nascite in Italia. Infine, i Biologi hanno anche richiesto ...

Eolie, il capodoglio impigliato nella rete non si trova più. Appello ai diportisti: "Segnalate gli avvistamenti"

C'è apprensione per la sorte di Furia, la giovane femmina di capodoglio impigliatasi in una rete illegale. La coda resta prigioniera della spadara che le impedisce di immergersi in profondità e nuotar ...

Sull’argomento, nei prossimi giorni, è previsto un apposito incontro da parte del ... dalla cui applicazione dipende oltre il 35% delle nascite in Italia. Infine, i Biologi hanno anche richiesto ...C'è apprensione per la sorte di Furia, la giovane femmina di capodoglio impigliatasi in una rete illegale. La coda resta prigioniera della spadara che le impedisce di immergersi in profondità e nuotar ...