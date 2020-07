Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 22 luglio 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, si occuperà in particolare della scomparsa di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto. Erano andati in Sicilia per fare i badanti ad un anziano, ma dopo pochi mesi di loro si perdono le tracce. La procura indaga per duplice omicidio ma i loro corpi non si trovano e per la seconda volta viene chiesta l’archiviazione del caso. Le loro famiglie però non si rassegnano e vogliono sapere cosa è successo ai ragazzi in quella villa alle porte di Siracusa Inoltre: anni di indagini e di appelli ma la scomparsa di Donatella Grosso è ancora un mistero; Marco Giacchetta, ... Leggi su ascoltitv

matteosalvinimi : #iostoconSalvini ha sbancato su Twitter (e fatto arrabbiare chi ha passato la giornata ad insultarmi ??). Grazie di… - Giorgiolaporta : Chi ha fermato la mangiatoia degli #scafisti, delle #Ong, delle #mafie e dei signori che guadagnavano più con l'… - luigidimaio : Questo risultato ottenuto dal governo in Europa lo dedichiamo a chi tifa contro l’Italia. A chi soffia sul fuoco de… - Gio65988714 : RT @MunaronLuisella: Cucciola di maremmano di 3 mesi circa abbandonata in provincia di Frosinone, è stata messa temporaneamente in sicurezz… - ipurpleyou_jk_ : RT @giukth_: chi l’ha portato in tl ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Covid 19, preoccupa il focolaio a Conca della Campania, ma la situazione è sotto controllo l'eco di caserta