Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis prepara le alternative a Victor Osimhen: Sardar Azmoun e Luka Jovic (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Calciomercato del Napoli non si arresta mai. Non solo Victor Osimhen: gli azzurri si stano guardando intorno per studiare le alternative all’attaccante nigeriano. Cristiano Giuntoli non vuole farsi cogliere impreparato, mentre nell’incontro andato in scena ieri sera a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani sembra che non si sia parlato solo di Kalidou Koulibaly e di Nikola Maksimovic. I due difensori, tra l’altro, dovrebbero essere titolari stasera nella sfida del Tardini. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di ... Leggi su calciomercato.napoli

