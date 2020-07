Arrivano i temporali: fenomeni intensi al Centro-Nord (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alessandro Ferro L'anticiclone africano non sarà così forte da impedire una fase di maltempo al Nord ed al Centro tra giovedì e venerdì con temporali e grandinate anche di forte intensità. Le massime sono previste in calo Non è tutto oro quello che luccica: nonostante l'anticiclone africano sia arrivato anche in Italia ed il caldo è in aumento, nelle prossime ore forti temporali colpiranno le regioni settentrionali ed in parte anche il Centro. Le giornate peggiori saranno quelle di giovedì e venerdì. Ecco i primi temporali È il segnale che, almeno al Nord, l'alta pressione non è così forte come si pensava. Il cambiamento si farà strada dal pomeriggio di ... Leggi su ilgiornale

