Armani, accordo con Yoox Net-à-porter per sinergia tra online e offline (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Giorgio Armani e Yoox Net-à-porter hanno siglato un nuovo accordo che si aggiunge a quello ventennale tra i due Gruppi e che è dedicato allo sviluppo delle sinergie tra canali distributivi fisici e digitali, puntando a una maggiore integrazione tra l’esperienza di acquisto online e offline. L’accordo, siglato fino al 2025, si basa sul modello di business Next Era, progettato da Yoox Net-à-porter, che consente ai clienti di gestire i propri acquisti in modo flessibile, beneficiando di tutte le potenzialità dei diversi canali. Obiettivo del progetto Next Era è quello di offrire ai clienti Armani la possibilità di accedere ai prodotti disponibili in ... Leggi su quifinanza

