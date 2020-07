Affidi di minori, a Roma focus group sulla violenza istituzionale (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – “Le collocazioni e gli affidi di minori ingiusti, il falso nelle Consulenze tecniche d’ufficio (Ctu) e l’omissione di alcuni fatti in queste consulenze. Sono solo alcune delle conseguenze di un sistema che non funziona. Noi cercheremo di capire perché non funziona, di conoscere per cambiare, di cambiare per migliorare”. A spiegare all’Agenzia di stampa Dire l’obiettivo del focus di ricerca collegiale ‘per nuove alternative di cambiamento’ che si terrà sabato 25 luglio dalle ore 14,30, alla Casa Internazionale delle Donne, a Roma, sul tema della violenza istituzionale, è Rosaria Battaglia, presidente di Penta Mariano, associazione culturale no profit nata nel 2013 vicino Como e attiva da anni nel contrasto alla violenza sulle donne. Leggi su dire

Agenzia_Dire : Un tema che sta attraversando le vite di decine di genitori italiani, soprattutto delle madri, finite nel gorgo di… - cribeta : RT @bennyfiorini: Fare luce su fatti di #bibbiano era ed è mio impegno personale. Oggi istituita Commissione bicamerale d'inchiesta su effi… - mariavenera2 : RT @bennyfiorini: Fare luce su fatti di #bibbiano era ed è mio impegno personale. Oggi istituita Commissione bicamerale d'inchiesta su effi… - GiovanniCalcara : RT @bennyfiorini: Fare luce su fatti di #bibbiano era ed è mio impegno personale. Oggi istituita Commissione bicamerale d'inchiesta su effi… - PrimaPaginaNews : Minori: vittoria Lega. Commissione d’inchiesta su affidi è legge -

Ultime Notizie dalla rete : Affidi minori Affidi di minori, a Roma focus group sulla violenza istituzionale - DIRE.it Dire Bibbiano e la lotta contro l’istituzione della famiglia

Questo monumento – giusto per ricapitolare – era stato progettato, costruito e collaudato nella virtuosa Emilia Romagna a scopo di esportazione, cioè per insegnare al resto d’Italia come “rompere il s ...

Coronavirus, Lamorgese: «Mascherina sempre: i giovani capiscano, si rischia il lockdown»

Da una parte l’emergenza migranti, dall’altra la diffusione del coronavirus che si fa fatica a contenere. Dal giorno in cui si è insediata in uno dei ministeri più impegnativi del Governo, Luciana Lam ...

Questo monumento – giusto per ricapitolare – era stato progettato, costruito e collaudato nella virtuosa Emilia Romagna a scopo di esportazione, cioè per insegnare al resto d’Italia come “rompere il s ...Da una parte l’emergenza migranti, dall’altra la diffusione del coronavirus che si fa fatica a contenere. Dal giorno in cui si è insediata in uno dei ministeri più impegnativi del Governo, Luciana Lam ...