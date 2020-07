Ultime Notizie Roma del 21-07-2020 ore 11:10 (Di martedì 21 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio recovery Found in primo piano passa la linea Michelle ha provato un pacchetto da 750 miliardi Conte soddisfatto dopo 92 ore di negoziati a tratti drammatici scontri frontali e trattativa a oltranza i leader europei trovano L’intesa sulla risposta comune la più grande recessione economica della storia dell’Unione coronavirus i contagi sono in calo nelle Ultime 24 ore Italia 199 casi 213 guariti nuovi casi in calo per il secondo giorno di fila in parte anche dovuto all’effetto weekend solo 24153 tamponi testati nelle Ultime 24 ore contro una media giornaliera di oltre 50.000 ai totale stare così e 240 4624lancetta da vaccino Oxford di forte o risposta immunitaria si tratta di risultati preliminari e ... Leggi su romadailynews

fanpage : #RecoveryFund, Conte è soddisfatto - Agenzia_Ansa : Al via lo stress test sul #ponteGenova: saliti tutti e 56 i tir sull'impalcato per un totale complessivo di 2.500 t… - fanpage : Il Ministro dell'Istruzione brasiliano è positivo al #Covid19 - fr4nc15_93 : RT @AndreaSpanu6: AVVISO ?? A causa delle ultime notizie, la festa anti-europeista è rinviata (anno di recupero ipotizzato: 2058). Sono… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 21-07-2020 ore 11:10: romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all… -