Tutto quel che abbiamo capito della nuova Europa in novanta ore di vertice (Di martedì 21 luglio 2020) L’accordo è arrivato alle cinque e trenta del mattino, al quinto giorno di negoziati lunghi ed estenuanti, dopo più di 90 ore di maratona, ad appena 35 minuti dal record stabilito al vertice di Nizza del dicembre del 2000. L’intesa sul Recovery fund, che deve tirare fuori l’Europa dalle conseguenze Leggi su ilfoglio

Il teatro ha bisogno di tutto quel che la società sembra espellere

La presentazione ufficiale delle nuove GPU AMD con grafica integrata

AMD ha presentato ufficialmente i processori Ryzen 4000G, nettamente superiori ai precedenti in quanto a potenza bruta e capaci di offrire qualcosa in più anche sul piano della grafica Con la presenta ...

“Intesa storica sul Recovery Fund da 750 miliardi”. I sussidi calano a 390 miliardi, resta il “freno d’emergenza” chiesto da Rutte

DALL’INVIATO A BRUXELLES. Un taglio netto ai fondi per la Sanità, per la ricerca e pure a quelli per la transizione energetica. La rinuncia a fissare per la riluttante Polonia chiare condizioni legate ...

