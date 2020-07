Turchia, la morte di Pinar 27enne universitaria fa esplodere una rivolta sui social (Di martedì 21 luglio 2020) Il corpo di Pinar Gultekin è stato ritrovato tra i boschi del distretto di Mentese, nella provincia di Mugla, vicino alla città di Dalaman, in Turchia. Era scomparsa da cinque giorni. Studentessa universitaria di 27 anni, è l’ennesima vittima di un femminicidio. A differenza di tante altre, però, è stata la “goccia che ha fatto traboccare il vaso”: l’indignazione per quanto accaduto ha aperto le porte di una vera e propria rivolta social. Perché in particolare i giovani sono stanchi, e pretendono un cambiamento radicale, che abbia alla base la parità di genere. >>Leggi anche: Milano, ragazzo accoltellato alla fermata del bus: fermato un 19enne Turchia, trovato il corpo della studentessa ... Leggi su urbanpost

Il corpo di Pinar Gultekin è stato ritrovato tra i boschi del distretto di Mentese, nella provincia di Mugla, vicino alla città di Dalaman, in Turchia. Era scomparsa da cinque giorni. Studentessa univ ...

Turchia, la morte della studentessa 27enne sconvolge il Paese. E scatena la rivolta social contro i femminicidi

Un ultimo femminicidio è il caso che sconvolge in questi giorni la Turchia, dove il fenomeno purtroppo appare in crescita. Ma adesso l'indignazione per l'ennesimo episodio scatena una rivolta social.

Un ultimo femminicidio è il caso che sconvolge in questi giorni la Turchia, dove il fenomeno purtroppo appare in crescita. Ma adesso l'indignazione per l'ennesimo episodio scatena una rivolta social.