Torture in carcere, choc a Torino: “Detenuti picchiati tra le risate” (Di martedì 21 luglio 2020) L’inchiesta della procura: 21 agenti accusati dei pestaggi. Indagato anche il direttore: «Sapeva ma nascose tutto» Leggi su lastampa

LaStampa : Torture in carcere, choc a Torino: “Detenuti picchiati tra le risate” - StampaTorino : Torture in carcere, choc a Torino: “Detenuti picchiati tra le risate” - LaStampa : L’inchiesta della procura: 21 agenti accusati dei pestaggi. Indagato anche il direttore: «Sapeva ma nascose tutto». - alexchicchi : RT @StampaTorino: Torture in carcere, choc a Torino: “Detenuti picchiati tra le risate” - Alyeska35273600 : RT @OizaQueensday: Nel frattempo le torture in carcere continuano. A proposito di G8, vorrei ricordare che l’atteggiamento fascio-squadrist… -