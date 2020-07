Tenet: rinvio a data da destinarsi per l’uscita americana (Di martedì 21 luglio 2020) Purtroppo l’uscita del nuovo film di Christopher Nolan, Tenet, è stata nuovamente rinviata negli Stati Uniti e questa volta a data da destinarsi. Era nell’aria e in un certo senso inevitabile ma rimane comunque una triste notizia per tutto il settore cinematografico. L’uscita statunitente del nuovo film di Christopher Nolan, Tenet, è stata nuovamente rinviata dal 12 Agosto a “data da destinarsi”. Ricordiamo che la pellicola è attesissima non solo dagli spettatori e dagli appassionati ma anche da tutta l’industria “cinema”. È evidente infatti che l’attuale modello (necessario) adottato dagli esercenti che hanno aperto, non è sostenibile. La proposizioni di grandi classici e recenti ottimi film non ... Leggi su tuttotek

