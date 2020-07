Sul Garda la ciclopedonale più spettacolare d'Europa (Di martedì 21 luglio 2020) La ciclopedonale sospesa del lago di Garda è un percorso di circa 2 km e mezzo a picco sul lago, che collega Limone del Garda con il confine del comune di Riva del Garda. Il tutto in piena sicurezza, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lago di Garda. Un incidente con il parapendio si è verificato nella zona del Monte Baldo, nel primo pomeriggio di lunedì. Stando a quanto appreso, l'episodio è avvenuto intorno alle 14 con una dinamic ...

Dimentica l'eroina sul treno e chiede alla Polizia di recuperargliela: 34enne denunciato

Dimentica l'eroina in treno e chiede ai poliziotti di recuperargliela Gli agenti della polizia ferroviaria hanno denunciato in stato di libertà un trentaquattrenne per detenzione a fini di spaccio di ...

