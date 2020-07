Sorelle, la fiction di Rai 1: il cast al completo, dagli attori ai personaggi che interpretano (Di martedì 21 luglio 2020) Sorelle, la fiction di Rai 1: il cast al completo, dagli attori ai personaggi che interpretano Torna in replica su Rai 1, a partire da martedì 21 luglio 2020, la fiction Sorelle con protagonista Anna Valle che interpreta Chiara. La donna è un avvocato di successo, single e senza figli che vive da tempo a Roma e conduce il suo studio legale indisturbata. Chiara non torna mai alla sua città natale, Matera, così come non va mai a trovare sua madre Antonia né sua sorella Elena, con entrambe ha un rapporto conflittuale. Quando poi Elena scompare nel nulla, Chiara è costretta a rivedere la propria posizione e lascia tutto per tornare a Matera. Temono che Elena sia stata uccisa e la ... Leggi su tpi

