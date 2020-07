Sindaco di Marigliano arrestato, ieri in un video l’ultimo messaggio a 5 stelle e Rifondazione comunista: “Coalizione aperta, contribuite” (Di martedì 21 luglio 2020) “Nessun Sindaco era riuscito a completare la legislatura e devo ringraziare le forze politiche e consiliari che mi hanno sostenuto per cinque anni. Di questa cosa vado molto fiero” così in un video pubblicato ieri sui social il Sindaco di Marigliano, comune in provincia di Napoli, Antonio Carpino arrestato oggi per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata, lanciava un appello alle forze politiche locali. “La coalizione non è chiusa – spiegava – è aperta a tutte le forze che vogliono dare il proprio contributo. Mi rivolgo ai 5 stelle con i quali c’è coalizione a livello nazionale, a Rifondazione comunista, con la quale abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

