Si può continuare a lavorare da casa | proroga dello smart working nel prossimo decreto

Il lavoro da casa può continuare anche per gli impiegati delle aziende private. "Non credo che chi sia in smart working sia in vacanza. Pensiamo di inserire una norma di proroga anche per il lavoro privato nel prossimo decreto che faremo per il prosieguo degli ammortizzatori sociali". L'annuncio è del sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi intervistato da Rai Radio 1. "Lo smart working -prosegue Puglisi -nel decreto Rilancio è stato prorogato per il 50% del personale della pubblica amministrazione fino a fine anno per un graduale ritorno alla normalità, con la possibilità di riorganizzare gli uffici per il distanziamento sociale, ancora necessario

