Saldi estivi in Campania | l’annuncio a sorpresa di De Luca | ecco quando iniziano

La Campania è la prima Regione ad anticipare i Saldi estivi. A comunicare il via agli sconti, iniziati stamattina, è stato direttamente il governatore campano, Vincenzo De Luca, spiegando che "abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio".

