Recovery Fund, Salvini “L'austerità non è un rischio ma una certezza” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'austerità “non è un rischio ma una certezza”. E' questo il pensiero del leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l'accordo del Consiglio europeo sul Recovery Fund.Il segretario del Carroccio ha tenuto una conferenza stampa nella sede della Camera, con il responsabile del Dipartimento Economia della Lega Alberto Bagnai, proprio per parlare delle decisioni assunte in Europa sul fondo per la ripresa. “Non c'è nessun regalo per nessuno, è un prestito”, ha detto Salvini aggiungendo che, a suo parere, si tratta di “una resa mani e piedi senza condizioni alle scelte che in Grecia erano della Troika, qui sono della Commissione”. Il leader ... Leggi su liberoquotidiano

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - temisaba95 : RT @053_Vince: Il nostro Grande PdC @GiuseppeConteIT incassa un altro importante successo mettendo a segno dopo l'accordo su Autostrade a… - Agenpress : Recovery Fund. Paolo Capone, Leader UGL: “Prestito condizionato a misure ‘lacrime e sangue’ per gli italiani”… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery fund, chi vince e chi perde Wired.it Recovery fund, Conte vede il traguardo e cerca di allontanare il Mes

Chiudere l'accordo al rialzo, con un aumento delle risorse del Recovery fund che andranno all'Italia e un compromesso sul sistema di governance. Allontanare il Mes. Rafforzare il governo e sé stesso.

Recovery Fund, Conte porta a casa 209 mld di euro per l’Italia

I leader europei hanno raggiunto lo storico accordo sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027 al termine di un negoziato record durato quattro giorni e quattro notti. Si tratta del summit più lung ...

Chiudere l'accordo al rialzo, con un aumento delle risorse del Recovery fund che andranno all'Italia e un compromesso sul sistema di governance. Allontanare il Mes. Rafforzare il governo e sé stesso.I leader europei hanno raggiunto lo storico accordo sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027 al termine di un negoziato record durato quattro giorni e quattro notti. Si tratta del summit più lung ...