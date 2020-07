Recovery Fund: c’è l’accordo (Di martedì 21 luglio 2020) Alle 5,31 del mattino Charles Michel annuncia con una sola parola su Twitter che è arrivato l’accordo sul Recovery Fund e Next Generation EU: “Deal”. “È un giorno storico per l’Europa”, dice il presidente francese, Emmanuel Macron. Si conclude così uno dei vertici più lunghi della storia dell’Unione Europea. Recovery Fund: c’è l’accordo “Abbiamo un accordo. E’ un buon accordo! Con un bilancio 2021-2027 di 1.074 miliardi e un piano di risanamento di 750 miliardi. L’Unione europea non ha mai deciso di investire in modo così ambizioso nel futuro”, scrive su Twitter la premier belga Sophie Wilmes. L’agenzia di stampa ANSA fa notare che il vertice straordinario Ue sul Recovery ... Leggi su nextquotidiano

