Recovery Fund, Appendino: “Grazie Conte, Italia esce a testa alta” (Di martedì 21 luglio 2020) La sindaca Chiara Appedino ringrazia pubblicamente il premier Giuseppe Conte per l’accordo sul Recovery Fund trovato a termine della riunione dell’Unione Europea. !A tarda notte, dopo una trattativa estenuante, si è trovato l’accordo in Europa per il RecoveryFund, da cui l’Italia esce a testa alta. Grazie Presidente Conte, grazie per questo straordinario risultato. Ora avanti, c’è un Paese da far ripartire, più forte che mai!” scrive la sindaca su Facebook. L'articolo Recovery Fund, Appendino: “Grazie Conte, Italia esce a testa ... Leggi su nuovasocieta

AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - LucianoBarraCar : RT @SoniaLaVera: RECOVERY FUND: VINCITORI (LORO) E VINTI (L’ITALIA) DI UNA TRATTATIVA UMILIANTE . Analisi del documento - sciantokescia : RT @ImolaOggi: ??Siamo commissariati dagli stranieri e il nostro Presidente della Repubblica esulta: 'Apprezzamento e soddisfazione' https:… -