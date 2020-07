Reazione a Catena, puntata 21 luglio 2020: chi ha vinto, qual è la parola finale (Di martedì 21 luglio 2020) Reazione a Catena, puntata 21 luglio 2020: ancora una nuova puntata imperdibile per la trasmissione di Rai1 che in questa prima fase ha messo in scena vari passaggi di consegna tra squadre campioni, montepremi vinti e sfiorati e incastri di parole davvero intriganti. Anche oggi 21/07/2020 in onda nella puntata condotta come sempre da Marco Liorni su Rai1, il programma preserale di Rai1 Reazione a Catena sta regalando brividi. Ma che cosa sta accadendo? Chi si è portato in testa ed ha vinto la puntata? Reazione a Catena anche oggi si prepara a raccogliere ascolti e il consenso di moltissimi italiani. Come sappiamo il format si fonda su ... Leggi su italiasera

jaakeily : @astrobIond ma che poi questa squadra è già stata a reazione a catena io me li ricordooo ci stanno imbrogliando (marco ??????) - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 21 luglio 2020: chi ha vinto, qual è la parola finale - mammartii : RT @see_lallero: 21 luglio 2015. Oggi, ma 5 anni fa. Il Re di Denari che fece impazzire Amadeus. - b0mbshwll : Reazione a catena mi fa diventare un mostrooo Mi ero affezionata troppo agli Scioglilingua ed ora che so stati batt… - fioridizuccaa : in lutto again per i campioni di reazione a catena -