Raffaella Carrà torna in tv: tra i suoi ospiti c’è Achille Lauro (Di martedì 21 luglio 2020) Raffaella Carra è pronta a ritornare in televisione con A raccontare comincia tu, il programma targato Rai con al centro interviste a personaggi della musica e dello spettacolo. Stando alle anticipazioni riportate da Blogo, il programma tornerà nella primavera 2021 su Rai3 e tra i protagonisti ci sarà anche Achille Lauro. Raffaella Carrà intervisterà Achille Lauro Tutto pronto, o quasi, per il ritorno in televisione del caschetto biondo più famoso d’Italia. Raffaella Carrà, con il suo programma di successo A raccontare comincia tu, è pronta ad intrattenere il pubblico con la sua simpatia e la sua grinta. Negli scorsi giorni sono stati presentati i palinsesti ufficiali della Rai e si è ... Leggi su thesocialpost

