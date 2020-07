Piazza Affari prosegue positiva. Borse perdono slancio dopo esordio boom (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Le Borse europee si confermano positive nel primo pomeriggio, ma perdono slancio rispetto alla mattinata, pur in vista di un’apertura tonica di Wall Street. Pochi i temi operativi, fatta eccezione per l’accordo sul Recovery Fund e per l’attesa di un vaccino anti-Covid. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Invariato lo spread, che si posiziona a +154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,08%. Tra le principali Borse europee ottima performance per Francoforte, che registra un progresso dell’1,46%, più cuta Londra, che segna un +0,3%, meglio Parigi, con un progresso dello 0,85%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno ... Leggi su quifinanza

