Lucca | focolaio di coronavirus in famiglia | quattro positivi | una coppia e due minori

Lucca, 21 luglio 2020 – Individuato un focolaio familiare di “Covid-19” a Lucca. Si tratta di una coppia rumena (uomo di 47 anni, donna di 44) e di due minori, tutti risultati positivi al Coronavirus.Positiva una coppia e due minori: sono rientrati nei giorni scorsi in città, in auto, dalla Romania e sono in isolamento domiciliare nella loro casa LUCCA. Individuato un piccolo focolaio familiare di ...