La Francia teme una nuova ondata: «Indice di contagio si è alzato» (Di martedì 21 luglio 2020) L’incubo è quello di trasformare la Francia intera in una nuova Catalogna. Mentre in Spagna, il premier Pedro Sanchez deve far fronte a una nuova ondata di ritorno del coronavirus, con l’area intorno a Barcellona particolarmente colpita da un nuovo allargamento dei contagi, anche la Francia dimostra di avere paura. L’Indice contagio in Francia si è di nuovo portato a un livello maggiore di uno in tutto il Paese. A sintetizzare il quadro della situazione il presidente del comitato tecnico scientifico Jean-François Delfraissy. LEGGI ANCHE > Coronavirus monitor: quanti sono i morti Indice contagio in Francia, preoccupazione per la diffusione ... Leggi su giornalettismo

EugenioCardi : RT @giornalettismo: Non arrivano buone notizie dalla #Francia sul #coronavirus. Il comitato tecnico-scientifico teme una nuova #Catalogna… - giornalettismo : Non arrivano buone notizie dalla #Francia sul #coronavirus. Il comitato tecnico-scientifico teme una nuova… - GiuseQuatro : Il Fatto Quotidiano: Coronavirus – Francia, “tra i 400 e i 500 focolai”. - JohnHard3 : Coronavirus – Francia, “tra i 400 e i 500 focolai”. A Cuba primo giorno senza contagi, India teme 2 milioni di infe… - dukana2 : RT @dukana2: #Covid19 - #Francia, 'tra i 400 e i 500 focolai'. #India teme 2 milioni di infetti entro agosto...#TornateLiberi con #Zangrill… -