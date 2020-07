Intervento di sterilizzazione non riuscito: arriva la condanna per l’ospedale (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo cinque anni di battaglie da parte di una coppia arriva la condanna per l’ospedale: un Intervento di sterilizzazione non riuscito ‘costa’ 90mila euro come lesione al “loro diritto di autodeterminazione nella scelta di non procreare” Tre figli e una vita genitoriale soddisfacente. Ma alla natura non si comanda e, per evitare di aggiungere un … L'articolo Intervento di sterilizzazione non riuscito: arriva la condanna per l’ospedale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

