Grande Fratello, giallo sul concorrente silurato: con chi se la prende (Di martedì 21 luglio 2020) È giallo social su Barbara D'Urso. Dopo lo spot sul ritorno dei suoi tre programmi storici a settembre (Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live Non è la D'Urso), con tanto di macchina della verità finita in valigia, la conduttrice Mediaset ha annunciato una sorpresa per oggi pomeriggio sul suo profilo Instagram. Dunque vacanze sì ma con il cuore a Cologno Monzese. Per ora, la D'Urso ha in mano un tris ma vorrebbe calare il poker con il Grande Fratello versione originale. Nel 2020, nonostante gli annunci, non è andato e non andrà in onda anche a causa del Coronavirus che ha stravolto i palinsesti. Potrebbe essere riproposto a metà 2021 considerando che il bis del GFVIP nel 2020 (la quinta edizione parte a metà settembre) lascerà uno spazio in palinsesto e che si potrà ... Leggi su iltempo

trash_italiano : Corinne Clery si sfoga dicendo di aver affrontato un suo problema personale grazie al Grande Fratello Vip. Il condu… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Grande Fratello, giallo sul concorrente silurato: con chi se la prende #barbaradurso #grandefratello #tiktok - gchiaa : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 11 (2011): la hit di Guendalina Tavassi e Margherita Zanatta - gchiaa : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 9 (2009): il clima sereno e armonioso che c’era tra i concorrenti - louiscyfere : Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: 'Antonella Elia a Temptation Island? È geniale' -