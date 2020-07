È morto Luca Iannamorelli, il calciatore non ce l’ha fatta (Di martedì 21 luglio 2020) È morto Luca Iannamorelli, il calciatore dilettante era un punto di riferimento nel calcio minore. È morto in ospedale a Pescara È morto Luca Iannamorelli, il calciatore dilettante di trent’anni era un punto di riferimento nel calcio minore. Malato di leucemia da tempo morto ieri in ospedale a Pescara. Attualmente in forza alla Polisportiva Morronese, squadra abruzzese, era in ospedale per un ciclo di chemioterapie. Lui che in campo era attaccante, non ce l’ha fatta a segnare e sconfiggere la malattia. «Ha lottato tanto così come faceva in campo», queste le parole di Matteo Liberatore, il capitano della sua squadra. POTREBBE ... Leggi su bloglive

