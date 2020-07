Domiciliazione bancaria: cos’è i vantaggi, come attivarla e disattivarla (Di martedì 21 luglio 2020) La Domiciliazione bancaria è uno strumento molto comodo che permette di evitare ritardi, dimenticanze o perdita di file necessari per effettuare determinate transazioni. Ma, con precisione, cos’è questa particolare Domiciliazione? È un servizio innovativo associato al proprio conto bancario che permette di addebitare in modo automatico un pagamento periodico sul proprio conto. Si considerino ad esempio i contratti di utenza, classici rapporti contrattuali di lunga durata, con la Domiciliazione bancaria è possibile effettuare i pagamenti dei singoli canoni in tutta comodità senza lo stress di ricordare le scadenze. Pragmaticamente, il correntista di un determinato istituto di credito lo autorizza ex ante di pagare determinati canoni con scadenza periodica. ... Leggi su quotidianpost

GiorgioPezzaro5 : X il pagamento ingiustificato visto l andazzo di Roma della tassa sui rifiuti ho la domiciliazione bancaria,tanto x… - mitico_za : @TIM4UFabio Buonasera, io avrei bisogno per la procedura di domiciliazione bancaria, posso contattarla in DM? - Investireoggi : Tributi locali meno cari con la domiciliazione bancaria o postale -

Ultime Notizie dalla rete : Domiciliazione bancaria Tributi locali meno cari con la domiciliazione bancaria o postale InvestireOggi.it Prescrizione bollette: parte l’istruttoria dell’Antitrust

la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito, condotta in contrasto con la vigente regolazione sul punto». Le norme che si assumono violate sono quelle del Codice del consumo [1] che ...

Tributi locali meno cari con la domiciliazione bancaria o postale

Per il contribuente che autorizza la domiciliazione su conto corrente bancario o postale per il pagamento dei tributi locali si potrebbe verificare il beneficio di uno sconto sull’importo dovuto. La c ...

la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito, condotta in contrasto con la vigente regolazione sul punto». Le norme che si assumono violate sono quelle del Codice del consumo [1] che ...Per il contribuente che autorizza la domiciliazione su conto corrente bancario o postale per il pagamento dei tributi locali si potrebbe verificare il beneficio di uno sconto sull’importo dovuto. La c ...