Dalla Polonia (ore 13,20): Christian Gytkjaer verso il Monza (Di martedì 21 luglio 2020) Un’ora fa il portale PrzegladSportowy.pl (le fonti vanno sempre citate, ma non a convenienza e nemmeno a giorni alterni, senza rifugiarsi in un tweet) ha anticipato la notizia secondo la quale l’attaccante Christian Gytkjaer del Lech Poznan sarebbe ad un passo dal Monza. La proprietà di Silvio Berlusconi, che ha portato il club brianzolo in Serie B per la prima volta nella sua storia, sarebbe pronta a regalarsi l’attaccante danese classe 1990. Il calciatore dopo tante esperienze tra Norvegia e Germania, è così pronto al trasferimento in Italia. Il trentenne ha realizzato quota 65 reti in 119 presenze con la maglia del Lech Poznan. Nell’ultima stagione è stato il capocannoniere del campionato polacco, con 24 reti in 34 apparizioni. Foto: Sito Ufficiale Lech Poznan L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

