Conad ritira un prodotto contaminato dagli scaffali: presente salmonella (Di martedì 21 luglio 2020) dagli scaffali della nota catena di supermercati Conad viene richiesto il ritiro di un prodotto contaminato. Le analisi presentano salmonella. E’ stata ufficializzata la notifica del richiamo alimentare da parte della nota catena di supermercati Conad. Una nota urgente ha comunicato il ritiro di un alimento pericoloso che dovrà essere immediatamente tolto dagli scaffali. LEGGI … L'articolo Conad ritira un prodotto contaminato dagli scaffali: presente salmonella è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

ZeroLattosio : Allerta alimentare | Conad ritira salume per rischio salmonella #lattosio - Consumatrici : Salmonella nel salame felino Sapori & Dintorni: Conad ritira un lotto - lavocediasti : Conad ritira un lotto di proprio salame Felino IGP per la presenza di salmonella -

Ultime Notizie dalla rete : Conad ritira

Volley mercato – Molte squadre hanno iniziato i ritiri estivi di preparazione per la prossima stagione di Superlega, ma per alcune squadre non si sono ancora chiuse le trattative per l’acquisizione di ...È stato indetto il ritiro dagli scaffali di un prodotto contaminato della Conad: le analisi hanno rilevato la presenza di Salmonella. Le informazioni utili. Si raccomanda ovviamente di non consumarlo ...