Coca-Cola: utile e vendite in calo nel secondo trimestre (Di martedì 21 luglio 2020) Il gruppo ha annunciato che rivedrà la sua politica social e che per un po' non ci saranno nuovi post Leggi su media.tio.ch

Affaritaliani : Coronavirus, Coca-Cola: utili a -32%, pesa lo stop a eventi sportivi e live - Affaritaliani : Utili Coca-Cola a -32%, pesa lo stop a eventi live e sport

Ultime Notizie dalla rete : Coca Cola Coca-Cola Zero, gli ingredienti che probabilmente non conosci SuperEva Wall Street: future in rialzo (Dj +0,66%) con ottimismo su vaccini e accordo Ue

Usa: vendite della Coca Cola in calo del 28 per cento nel secondo trimestre 2020

New York, 21 lug 14:54 - (Agenzia Nova) - Sono calate del 28 per cento nel secondo trimestre del 2020 le vendite della Coca Cola, fermatesi a 7,15 miliardi di dollari rispetto ai circa 10 miliardi di ...

