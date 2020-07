Borghetto di Pracchia (Pistoia) – Auto si schianta sulla montagna pistoiese: due morti e un ferito grave (Di martedì 21 luglio 2020) Il bambino trasportato con l’elisoccorso al Meyer in gravi condizioni. Il cordoglio di Palazzo Vecchio. Incidente mortale stamani a Borghetto di Pracchia, sulla montagna pistoiese. Una coppia di anziani coniugi fiorentini a bordo della loro Fiat Bravo si è schiantata, per motivi ancora da chiarire, contro un muretto e un cancello in via Nazionale. I … Leggi su periodicodaily

